شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي: هناك تربص بالحكام المصريين.. وحكم الأهلي والمريخ متواضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن هناك أخطاء للحكام المصريين ما زالت موجودة في المسابقات المصرية موضحا أن بعض الحالات يحسمها حكام الفيديو والبعض يرجع فيها لتقدير الحكم.

وعلق على قرارات حكم مباراة الأهلي والمريخ قائلا: "من أكبر عيوب دور المجموعات هو غياب الفار، وحكم مواجهة الأهلي والمريخ متواضع وبطئ في قراراته، وكان الأهلي يستحق ضربة جزاء لمحمد شريف، لكن أتعجب من تعيين حكم بهذا المستوى لمباراة الأهلي والفريق السوداني".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "الأخطاء التحكيمية جزء من كرة القدم ومحمد صلاح استحق ضربة جزاء في مباراة ويستهام ولم تحتسب، التحكيم في طريقه للتطوير لكن هناك تربص بالحكام والوقوف على كل خطأ".

وتابع: "حكم الفار هو جزء مساعد في كرة القدم، مهمته استدعاء حكم الساحة لأنه شك في وجود خطأ ما، هنا الحكم إذا اعتمد قرار حكم الفار فهو تدعيم لموقفه، وإذا رفض تعليق حكم الفار فهذه صلاحياته".

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.