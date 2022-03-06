شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 5 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار الزمالك اليوم السبت 5 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: طارق حامد ينتظم فى تدريب الزمالك الجماعى بعد طول غياب، وكواليس جلسة أسامة نبيه مع لاعبى الزمالك استعدادًا للجونة.
طارق حامد ينتظم فى تدريب الزمالك الجماعى بعد طول غياب
انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريب اليوم السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الجونة المقبل.
كواليس جلسة أسامة نبيه مع لاعبى الزمالك استعدادًا للجونة
عقد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، السبت، بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بحضور كل من أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس.
عبد الله جمعة يخوض تدريبات خاصة فى "الجيم" استعدادا للجونة
اكتفى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى، على هامش مران اليوم، السبت، والذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الجونة المقبل.
3 تحديات تنتظر فيريرا فى ولايته الثانية مع الزمالك
عاد البروفيسور البرتغالى جوسفالدو فيريرا لتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول للولاية الثانية، خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق وأخرها الخسارة من الوداد المغربى في الدار البيضاء بدورى أبطال أفريقيا وتأزم موقف الفريق في مجموعته بعدما أصبح يمتلك نقطتين فقط من 3 مباريات خاضها أمام بتروأتلتيكو وساجرادا الأنجولى والوداد المغربي.
تقرر وصول البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة، فى السادسة صباح يوم الاثنين المقبل، تمهيدًا لتولى مهمة قيادة الفريق الأبيض خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق، وآخرها الخسارة من الوداد المغربى في الدار البيضاء بدورى أبطال أفريقيا وتأزم موقف الفريق فى مجموعته بعدما أصبح يمتلك نقطتين فقط من 3 مباريات خاضها أمام بتروأتلتيكو وساجرادا الأنجولى والوداد المغربي.
الزمالك يتوصل لاتفاق مع طارق حامد للتجديد 3 مواسم
توصل أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، لاتفاق مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، على تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، خلال الجلسة التى عقدها الثنائى فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.
الزمالك يعرض على أبو جبل التجديد مع إمكانية الاحتراف من بوابة النادى
عرض مسئولو نادى الزمالك على محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق الكرة الأول، تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مع إمكانية خوض تجربة الاحتراف من بواية القلعة البيضاء.