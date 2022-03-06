شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 5 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار الزمالك اليوم السبت 5 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: طارق حامد ينتظم فى تدريب الزمالك الجماعى بعد طول غياب، وكواليس جلسة أسامة نبيه مع لاعبى الزمالك استعدادًا للجونة.

طارق حامد ينتظم فى تدريب الزمالك الجماعى بعد طول غياب

انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريب اليوم السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الجونة المقبل.

كواليس جلسة أسامة نبيه مع لاعبى الزمالك استعدادًا للجونة

عقد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، السبت، بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بحضور كل من أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس.

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