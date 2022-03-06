شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد التنس يشيد بنجوم المنتخب الوطني عقب هزيمة قبرص بكأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس اتحاد التنس الكابتن إسماعيل الشافعى بنجوم منتخبنا الوطني للتنس للرجال، بعد نجاحهم فى العودة مرة أخرى للمجموعة الثانية العالمية فى كأس ديفيز، إثر التغلب على قبرص فى المباراة الفاصلة باكتساح 4/ 1 .

واجتمع الشافعى بالفريق عقب انتهاء اللقاء مباشرة فى حضور كل من نائب رئيس الاتحاد وكابتن الفريق حسن العروسي وامين صندوق الاتحاد وائل التلبانى والسكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى وعضو مجلس الإدارة محمد إبراهيم واللاعبون محمد صفوت وكريم مأمون واكرم السلالى وعمرو عصراوى ومايكل صبحى.

وأشاد الشافعى بأداء الثلاثى محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو عصراوى الذين خاضوا الجولات الخمس للقاء وأيضا الثنائي الواعد أكرم السلالى ومايكل صبحى اللذين دعما وساندا زملائهم من خلف الخطوط.

وقال إنه ومجلس إدارة الاتحاد سعداء للغاية بروح الود والالتزام السائدة داخل الفريق لانها كانت من الأسباب الرئيسية فى تحقيق هذا الانتصار.

أكد الشافعى أن التنس المصرى لاعبون وجماهير ما زالوا ينتظرون الكثير، وأن الفوز على قبرص لا بد أن يكون البداية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

ووعد اللاعبون ببذل أقصى الجهد خلال الفترة المقبلة لمواصلة إسعاد الجماهير مثلما حدث أمام قبرص والوصول بالتنس المصرى إلى أبعد مدى، خاصة فى ظل حرص مجلس إدارة الاتحاد على تسخير كافة الإمكانيات لرفع شأن التنس المصرى عالميا.