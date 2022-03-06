شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلي يدعم حسام حسن بعد مباراة المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الأهلي على دعم حسام حسن، مهاجم الأهلي، بعد نهاية مباراة الفريق الأحمر ضد المريخ السوداني والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وهتف جمهور الأهلي لحسام حسن، بعدما شارك في آخر دقيقة من المباراة وهي المرة الثالثة على التوالي التى يتم الدفع باللاعب في آخر دقيقة.

وشهدت نهاية المباراة اعتراض لاعبي المريخ السوداني على حكم المباراة الإنجولي مارتينيز وخرج الحكم وسط حراسة أمنية مشددة، فيما قام محمد الشناوي بتبديل قميصه مع حارس مرمى المريخ السوداني بعد نهاية مباراة الفريقين.

وحقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويصعد للمركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثاً ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط، بهذا الفوز الصعب نجح الاهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعد التعادل مع الهلال سلبياً بالسودان والخسارة من صن داونز بالقاهرة.