شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة الأحد من التدريبات بعد الفوز على المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية غدا الأحد، عقب الفوز على المريخ السوداني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي الإثنين الاستعداد لمباراته ضد بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

فاز الأهلى على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم، لاعب المريخ، بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويصعد للمركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثا ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط.بهذا الفوز الصعب نجح الاهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعد التعادل مع الهلال سلبيا بالسودان والخسارة من صن داونز بالقاهرة.