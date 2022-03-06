شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: الفوز أهم من الألقاب الفردية والجماهير هي الداعم الأول لنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه فريقه على نظيره المريخ السوداني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال شريف، في تصريحات عبر قناة الأهلي: نحن فريق واحد ليس الأهم من يسجل ولكن الأهم هو تحقيق الفوز، وأشكر جماهير الأهلي لأنهم هم الداعم الأساسي لنا باستمرار.
وعن طموحاته في حصد لقب هداف دوري الأبطال قال شريف: لا أفكر في الألقاب الفردية والأهم هي الألقاب الجماعية.
وهنأ شريف زميله محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق، بعيد ميلاده قائلاً: بقوله كل سنة وهو طيب وأتمنى له مزيد من النجاح.
وفاز الأهلى على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم، لاعب المريخ، بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويصعد للمركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثا ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط.بهذا الفوز الصعب نجح الأهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعد التعادل مع الهلال سلبيا بالسودان والخسارة من صن داونز بالقاهرة.