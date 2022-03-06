شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: الفوز أهم من الألقاب الفردية والجماهير هي الداعم الأول لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه فريقه على نظيره المريخ السوداني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شريف، في تصريحات عبر قناة الأهلي: نحن فريق واحد ليس الأهم من يسجل ولكن الأهم هو تحقيق الفوز، وأشكر جماهير الأهلي لأنهم هم الداعم الأساسي لنا باستمرار.

وعن طموحاته في حصد لقب هداف دوري الأبطال قال شريف: لا أفكر في الألقاب الفردية والأهم هي الألقاب الجماعية.

وهنأ شريف زميله محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق، بعيد ميلاده قائلاً: بقوله كل سنة وهو طيب وأتمنى له مزيد من النجاح.

وفاز الأهلى على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.