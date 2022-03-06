شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل إلى 200 فوز في البطولات الأفريقية بعد ثلاثية المريخ.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الأهلي إلى فوزه رقم 200 في كل البطولات الأفريقية عقب الفوز المثير الذى حققه على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

وكان الأهلي قد توقف رصيده عند 199 فوز في البطولات الأفريقية عقب الفوز العريض على الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 من النسخة الجارية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبعدها تعادل في مباراتين أمام الرجاء المغربي 1-1 في السوبر الأفريقي قبل حسم اللقب بركلات الترجيح، ثم تعادل سلبي مع الهلال السوداني في الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري الأبطال، وبعدها الخسارة من صنداونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة للمجموعة.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول، الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أفشة، الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر.

الأهلي ضد المريخ

ورفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ليرتقى إلى المركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثاً ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط، بهذا الفوز الصعب نجح الاهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعد التعادل مع الهلال سلبياً بالسودان والخسارة من صن داونز بالقاهرة.



الاهلى - المريخ (1)



الاهلى - المريخ (2)



الاهلى - المريخ (3)



الاهلى - المريخ (4)



الاهلى - المريخ (5)



الاهلى - المريخ (6)



الاهلى - المريخ (7)



الاهلى - المريخ (8)



الاهلى - المريخ (9)



الاهلى - المريخ (10)



الاهلى - المريخ (11)



الاهلى - المريخ (12)



الاهلى - المريخ (13)



الاهلى - المريخ (14)



الاهلى - المريخ (15)