شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة حمراء من الحكم الأنجولى مارتينيز عقب نهاية مباراة الأهلى ضد المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر الأنجولي هيلدر مارتينيز، حكم مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني، بطاقة حمراء عقب نهاية مباراة الفريقين التي حسمها الأحمر بنتيجة 3-2 مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقب المباراة تجمع مجموعة من أفراد الجهاز الفني لفريق المريخ وبعض اللاعبين حول الحكم الذي أشهر البطاقة الحمراء للنيجيري توني إدجوماريجوي مهاجم الفريق السوداني، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة أمام الهلال في الجولة الرابعة المقرر إقامتها الجمعة المقبل، وفقًا لما أكده موقع "كفر ووتر" السوداني.

ورفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ليرتقى إلى المركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثاً ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط، بهذا الفوز الصعب نجح الاهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعد التعادل مع الهلال سلبياً بالسودان والخسارة من صن داونز بالقاهرة.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي والمريخ لطاقم تحكيم أنجولي بقيادة الدولي هيلدر مارتينيز، بمعاونة جيرسون إيميلون مساعد أول وموليدا مويس مساعد ثاني ومعهم الجابوني إيريك أوتوجو منسقا للمباراة، والجزائري عبد الله جودة مراقبا للقاء، والسيراليوني محمد فري منسقا أمنيا للمباراة.