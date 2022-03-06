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أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: طارق حامد ينتظم فى تدريب الزمالك الجماعى بعد طول غياب، و الأهلي يطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتدارك أخطاء التحكيم.

الأهلي يُصحح المسار الأفريقي بفوز صعب 3 / 2 على المريخ السوداني

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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طارق حامد ينتظم فى تدريب الزمالك الجماعى بعد طول غياب

انتظم  طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريب اليوم السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الجونة المقبل.

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الأهلي يطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتدارك أخطاء التحكيم

حرصًا على نجاح بطولة الدورى وتحقيق العدالة بين كل الأندية المتنافسة، أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم، اتصالات بكلٍ من جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، واستعرض معهما الأخطاء التحكيمية التى شهدتها المباريات فى الأسابيع الماضية وأثرت على النتائج بشكل مباشر.

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3 قرارات لكيروش للحفاظ على أرضية استاد القاهرة قبل مواجهة السنغال

يفكر البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، فى كل كبيرة وصغيرة قبل معسكر الفراعنة المقبل لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ومن بين هذه التفاصيل أرضية استاد القاهرة الذى يستضيف مباراة الذهاب ويرغب كيروش فى الحفاظ على الأرضية.

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مصر تهزم قبرص وتتأهل رسمياً للمجموعة الثانية بكأس ديفيز للتنس

نجح محمد صفوت لاعب منتخب مصر فى الفوز على لاعب منتخب قبرص فى ثانى مباريات المواجهة الحاسمة بين مصر وقبرص بكأس ديفيز للتنس، التى أقيمت بنادى الجزيرة، لتتأهل مصر إلى المجموعة الثانية بنتيجة 3-1.

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كواليس جلسة أسامة نبيه مع لاعبى الزمالك استعدادًا للجونة

عقد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، السبت، بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بحضور كل من أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس.

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إصابة سيمو لاعب الاتحاد السكندرى بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية

أُصيب عبد السميع إبراهيم لاعب نادي الاتحاد السكندرى الشهير  بـ"سيمو" خلال مران الفريق منذ قليل حيث سقط اللاعب دون مشاركة مع أى لاعب، وأعلن بعدها الجهاز الطبى بقياده عمرو الاشلم اصابه اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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