شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يسجل الثنائية السابعة بقميص الأهلى والأولى فى أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى، المارد الأحمر للفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويصعد للمركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثا ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط، بهذا الفوز الصعب نجح الاهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعد التعادل مع الهلال سلبياً بالسودان والخسارة من صن داونز بالقاهرة.

الثنائية الأولى في أفريقيا

ونجح محمد شريف في تسجيل هدفين في مباراة المريخ السودانى، لتكون الثنائية الأول لهداف الأهلى في أفريقيا، بينما الثنائية السابعة خلال مشواره مع المارد الأحمر في كل البطولات.

وجاءت ثنائيات محمد شريف مع الأهلى كالتالى:

الأهلى 3/ 2 الترسانة 10 أكتوبر 2018 "كأس مصر"

الأهلى 3/ 1 غزل المحلة 18 ديسمبر 2020 "الدورى"

الأهلى 2/1 الزمالك 18 أبريل 2021 "الدورى"

الأهلى 2/1 المصرى 27 أبريل 2021 "الدورى"

الأهلى 4/ 0 سموحة 4 يوليو 2021 "الدورى"

الأهلى 4/ 1 المقاصة 11 يوليو 2021 "الدورى"