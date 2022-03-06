شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 5 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار الأهلى اليوم السبت 5 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: الأهلي يطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتدارك أخطاء التحكيم، والأهلي يُصحح المسار الأفريقي بفوز صعب 3 / 2 على المريخ السوداني.

الأهلي يُصحح المسار الأفريقي بفوز صعب 3 / 2 على المريخ السوداني

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. الأهلي يصل إلى 200 فوز في البطولات الأفريقية بعد ثلاثية المريخ.. فيديو وصل فريق الأهلي إلى فوزه رقم 200 في كل البطولات الأفريقية عقب الفوز المثير الذى حققه على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتدارك أخطاء التحكيم

حرصًا على نجاح بطولة الدورى وتحقيق العدالة بين كل الأندية المتنافسة، أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم، اتصالات بكلٍ من جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، واستعرض معهما الأخطاء التحكيمية التى شهدتها المباريات فى الأسابيع الماضية وأثرت على النتائج بشكل مباشر.

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