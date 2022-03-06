شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الأهلى على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم، لاعب المريخ، بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويصعد للمركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثا ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط.بهذا الفوز الصعب نجح الاهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعد التعادل مع الهلال سلبيا بالسودان والخسارة من صن داونز بالقاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي،الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول، الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أفشة، الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر.

بينما دخل المريخ المباراة بتشكيل مكون من: منجد النيل، توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس - محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني - السماني الصاوي - توني أدجوماري ورمضان عجب.

بذلك يُبقي المارد الأحمر على آماله في التأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحمل لقبها في آخر نسختين و10 مرات في تاريخه، ويأمل الأهلي في حصد نقاط المباراة الثلاثة، بعد التعادل سلبيا في مباراة الهلال بالسودان بالجولة الثانية والخسارة المفاجئة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الثالثة باستاد القاهرة السبت الماضي.



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