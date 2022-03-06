شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته في الثالثة عصر غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء الجونة المقبل في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وقرر أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، خوض التدريب الختامي بملعب النادي، على أن يختار قائمة اللاعبين التي ستخوض المباراة عقب المران للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي التجديد لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وذلك لمدة موسمين، تكريما لمسيرته مع الفريق وما قدمه خلال مشواره مع الزمالك منذ تصعيده من قطاع الناشئين.

ويعتبر حازم إمام أحد كباتن الفريق وابن النادي، حيث تدرج من قطاع الناشئين حتى الفريق الأول، وترى إدارة الكرة أن تواجد حازم إمام في الفريق يفرض مزيدا من الاستقرار باعتباره أحد كباتن الفريق، كما أن هناك احتياجا فنيا له في ظل رغبة الإدارة في تسويق التونسي حمزة المثلوثي والتعاقد مع ظهير أيمن بديل مع حازم إمام في الموسم المقبل.

وشهد تدريب فريق الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة الجونة يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ11 من الدورى، العديد من الأحداث المهمة في مقدمتها مشاركة طارق حامد في التدريبات الجماعية وتأهيل عبد الله جمعة.

وانتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريب اليوم السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الجونة المقبل.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التى تعرض لها الفترة الماضية وكانت عبارة عن كدمة قوية فى الركبة تسببت فى غيابه عن الفريق خلال المباريات الماضية، منذ مباريات كأس الرابطة.

ووافق الجهاز الطبي للفريق على مشاركة طارق حامد في تدريب اليوم بصورة طبيعية، بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي مؤخرا.

فيما اكتفى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم السبت، والذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الجونة المقبل.

وفضّل الجهاز الفني للفريق منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية بعد خوضه للبرنامج التأهيلي الخاص به في صالة الجيمانيزيوم.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال مران اليوم ، وقسم الجهاز الفني للزمالك اللاعبين لمجموعتين من أجل التسديد على حراس المرمى من خارج منطقة الجزاء، حيث تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على هذه الفقرة.

فيما ركز الجهاز الفني للفريق الأول على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال تدريب اليوم السبت، وعقب خوض اللاعبين التدريبات الخططية، قام الجهاز الفني بتقسيمهم إلى مجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، والتي شهدت ندية وحماسا من الجميع.