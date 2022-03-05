شكرا لقرائتكم خبر 10 آلاف متسابق بماراثون الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطبت النسخة الثانية من ماراثون الرياض والتي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أمس في العاصمة الرياض، أكثر من 10,000 مشارك ومشاركة من جميع مناطق المملكة ودول الخليج ومن أنحاء العالم كافة.

وتميز السباق بأنه أول ماراثون احترافي ودولي يقام في المملكة، بعد اعتماده من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي لألعاب القوى، كما يعد إحدى أبرز الفعاليات الرياضية بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وجذب السباق الذي بلغ طوله 42 كلم الآلاف من عشاق الرياضة ومحبي رياضة الجري محليا ودوليا، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من جمهور المتفرجين في متابعة الحدث التاريخي والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

واستهل الماراثون رحلته من جامعة الملك سعود في تمام الساعة 06:15 صباحا، مرورا بالدرعية التاريخية وطريق الأمير محمد بن سلمان والطرق الرئيسة ومركز الملك عبدالله المالي، والمدينة الرقمية، قبل أن يعود المتسابقون أدراجهم إلى خط النهاية في جامعة الملك سعود في حين صمم المسار ليتيح للمشاركين فرصة لهم في استكشاف أبرز المعالم السياحية لمدينة الرياض.

ونظم الماراثون اتحاد الرياضة للجميع بدعم مباشر من وزارة الرياضة وتحقيقا لمستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وحصل أصحاب المراكز الأولى في مختلف السباقات على جوائز تزيد قيمتها على مليوني ريال بالإضافة إلى ميداليات.

بلغت نسبة المشاركين السعوديين نحو 57%، فيما توزعت النسبة المتبقية من المشاركين من دول مختلفة وذلك من جميع أنحاء العالم مثل الفلبين - الهند - المملكة المتحدة - باكستان - الولايات المتحدة - مصر - الأردن ودول أخرى.

وقد شارك في سباق الماراثون بمسافة 42 كلم ونصف الماراثون بمسافة 21 كلم عدد من المحترفين والمحترفات في فئة الرجال والسيدات من دول مختلفة مثل: كينيا - أوغندا - جنوب أفريقيا - إثيوبيا، شاركوا في العديد من السباقات العالمية المماثلة، حيث حصل الإثيوبي تاديسي تسيجاي على المركز الأول لفئة المحترفين الرجال، بينما حلت الإثيوبية ناري تادو تيشومي أولى لفئة المحترفات السيدات.

وضمن السباق العام للماراثون حصل السعودي علي الشهراني على المركز الثالث بينما حصل على المركز الثاني الكيني مايكل كيمتاي، وذلك لسباق الماراثون بمسافة 42 كلم، بينما في مسافة نصف الماراثون بمسافة (21 كلم) حصل على المركز الأول المغربي أنور الغوز، والمركز الثاني السعودي يوسف العسيري، والثالث البحريني سلمان العدار، وذلك عن فئة الرجال، فيما حصلت على المركز الأول لفئة النساء، هانويا حسب الله، وحلت ثانية مريم واديد، جاءت ثالثة الإثيوبية أسيناكو إيجيتا.

وكان سباق نصف الماراثون بمسافة 21.1 كلم قد شهد مشاركة واسعة من الرياضيين والهواة الطموحين، وكما شارك محبو وعشاق رياضة الجري من المبتدئين ضمن سباق 10 و4 كلم وذلك من جميع أفراد المجتمع.

وعن السباق، قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي «نحظى في القطاع الرياضي باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين، ودعم ومتابعة من ولي العهد، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على الرياضة، وأسهم في زيادة الممارسين لها، إلى جانب استضافة بطولات عالمية كبرى».

وأضاف «شهدنا سباق ماراثون الرياض في نسخته الثانية الذي يأتي امتدادا لسلسلة من السباقات والفعاليات الرياضية التي تسعد المملكة باحتضانها، ونتطلع من خلالها إلى زيادة نسبة الممارسين لها في بلادنا الغالية».

من الماراثون:

