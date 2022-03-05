العبود يرهق الاتحاد بالصفراء مشاركة مع الشمراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود مدرب فريقه، الروماني كوزمين كونترا، في مأزق عقب نيله بطاقة حمراء مجانية في الدقائق الأخيرة لمباراة فريقه أمام ضمك بالجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأزم العبود المتوقع أن تتجاوز عقوبته الغياب عن مباراة واحدة، أوضاع فريقه قبيل المواجهة الحاسمة والمنتظرة بعد غد الثلاثاء أمام الهلال في كلاسيكو مؤجل من الجولة الـ12 من الدوري.

وجاء تصرف العبود الانفعالي محبطا لجماهير فريقه التي كانت تستعد للاحتفال بتجاوز ضمك واستمرار الفريق في الطريق نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2009، خاصة وأن الاتحاد تنتظره مواجهتان من العيار الثقيل أمام المنافسين، الهلال والشباب على التوالي.

العبود على طاولة الانضباط

من المنتظر أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا إضافيا بإيقاف عبدالرحمن العبود، وكذلك لاعب ضمك مازن أبوشرارة لمباراة أو مباراتين أخريين في قرار غير قابل للاستئناف نظير ما بدر منهما خلال مباراة أمس الأول وتسببهما في اشتباك بين لاعبي الفريقين.

مقطع يثير غضب الاتحاديين

تناول الجمهور الاتحادي بموجة غضب عارمة، مقطعا متداولا بمواقع التواصل الاجتماعي لعبدالرحمن العبود أثناء مباراة الاتفاق والأهلي أمس الأول في الدمام ضمن الجولة الـ23، على الرغم من إجبار الروماني كوزمين كونترا لاعبي فريقه على أداء التدريبات أمس رافضا منحهم راحة عقب مواجهة ضمك، الأمر الذي دفع الكثيرين لمطالبة إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي لأن تكون حازمة مع اللاعب من إيقاع عقوبات داخلية بحقه، خاصة وأنه قد يكون سببا في تعطيل قطار الفريق في الجولات الحاسمة المقبلة في ظل غيابات مؤثرة تلاحق الفريق للإصابات، والتي يأتي في مقدمتها الثنائي الأجنبي، المصري أحمد حجازي والبرازيلي كورنادو إضافة لقلبي دفاع الفريق زياد الصحفي وعمر هوساوي.

العبود والشمراني صديقا الصفراء

يتصدر عبدالرحمن العبود بجانب زميله حمدان الشمراني قائمة أكثر لاعبي الاتحاد حصولا على البطاقات الصفراء، حيث فلتا من مباريات قليلة دون أن يحصلا على بطاقات ملونة. واستهل كلاهما الحصول على البطاقة الصفراء في الموسم الحالي بدءا من مواجهة الفيصلي في إطار لقاءات الجولة الثالثة من الدوري.

بطاقات العبود والشمراني

