خلط أوراق الاتحاد قبل مواجهة الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، كوزمين كونترا، منح راحة للاعبين عقب مواجهة فريق ضمك أمس الأول ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2/1.

حيث بدأ في إعداد الفريق أمس لمواجهة الهلال الثلاثاء المقبل في العاصمة الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12.

وطالب كونترا اللاعبين الذي خاضوا مباراة ضمك كأساسيين بأداء تدريبات خفيفة، فيما خصص الجهاز الفني المساعد تدريبات فنية ولياقية لبعض اللاعبين بينهم المدافع زياد المولد الذي غاب عن مواجهة ضمك بداعي الشد العضلي.

بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات تركزت على التعامل مع العرضيات والتسديد ثم مناورة على مساحة صغيرة من الملعب.

وبدأ كونترا تحضيراته الفنية والعناصرية على الفريق لتعويض غياب اللاعب عبدالرحمن العبود الذي خرج من لقاء ضمك بالبطاقة الحمراء إلى جانب المدافع عمر هوساوي الذي تعرض لإصابة عضلية في الفخذ.

كما يغيب أيضا البرازيلي إيغور كورنادو الذي لم يصل إلى جدة بعدما أجرى كشوفات طبية متكررة في دبي على موضع إصابته السابقة في الرباط الجانبي، فيما يترقب كونترا نتائج الكشف الطبي الذي أجري للمهاجم عبدالرزاق حمدالله بعد أن تعرض لإصابة الصفاق أسفل البطن.

من جهة أخرى وافقت إدارة النادي على إعارة لاعب فريق درجة الشباب سالم باريان لنادي جادران بوريتش الكرواتي ليستمر اللاعب مع ناديه الجديد حتى نهاية الموسم الحالي.