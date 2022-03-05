أوروجوياني تخصص مكسيكي لإنقاذ الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة النادي الأهلي عن تعاقدها مع المدير الفني، الأوروجوياني روبرت سيبولدي لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء التعاقد مع سيبولدي بعد إقالة المدرب بيسينك هاسي عقب الخسارة أمس الأول أمام الاتفاق 0/ 1 في المواجهة التي ضمن الجولة الـ23 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يحظ المدرب الأوروجوياني بتحقيق إنجازات كبيرة قبل قدومه للأهلي، كما أن تواجده طوال فترة عمله كمدرب، تنقل بين أندية مكسيكية، ولم يحقق بطولات عديدة، علما أنه بدأ التدريب عام 2007 مع نادي كروز أزول المكسيكي.

وتعتبر تجربته مع الأهلي هي الأولى خارج المكسيك.

وسبق أن توج سيبولدي بلقب الدوري المكسيكي مرتين كبطولتين وحيدتين في سجلاته، بجانب تحقيقه لقب أفضل مدرب في الدوري المكسيكي موسم 2017 /2018.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليا المركز الـ11 برصيد 25 نقطة بعد انقضاء 23 جولة من الدوري، فيما تبقت 7 جولات من نهاية الموسم.

ما ينتظره الأهلي من سيبولدي؟

الفريق من المراكز المتأخرة.

- إعادة ترتيب أوراق الفريق.

- تنظيم الدفاع السيئ حيث استقبل الفريق 31هدفا في 23 مواجهة.

- إعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين.

- إعادة ثقة الجمهور في الفريق والإدارة بإيجاد حلول سريعة.

محطات سيبولدي بالدوري المكسيكي:

كروز إزول: 2007-2010

دورادوس: 2012

سانتوس لاقونا: 2017 /2018

فيراكروز : 2018 /2019

كروز إزول: 2019 /2020

تيخوانا: 2021