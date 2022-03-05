كارتيرون يبدأ تحضير الاتفاق للنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الفرنسي باتريس كارتيرون مساء اليوم مهمته رسميا في قيادة الفريق تحضيرا لمواجهة النصر الجمعة المقبل في إطار لقاءات الجولة الـ 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مدرب فريق درجة الشباب، الوطني أحمد الحنفوش كلف من قبل الإدارة بقيادة الفريق في مواجهة الأهلي بالجولة الـ23 للدوري ونجح في تحقيق فوز مهم بنتيجة 1/ 0 قفز بالفريق لمركز متقدم بسلم الترتيب، بعد أن عانى كثيرا مع المدير الفني السابق الذي تمت إقالته، الصربي فلادان ميلويفيتش.

وكان كارتيرون القادم من الزمالك المصري قد وصل للدمام مساء الجمعة الماضي ووقع عقد توليه مهمة تدريب الاتفاق في خطوة تهدف إلى إنقاذه من شبح الهبوط رغم الفوز المهم على الأهلي، حيث جاء اختياره من بين عدد من الملفات عكفت إدارة النادي على دراستها أخيرا.

أول انتصار في 2022

يعد الفوز المهم الذي حققه الاتفاق أمام ضيفه الأهلي أمس الأول هو الفوز الخامس للفريق بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، كما أنه جاء عقب سلسلة التعثرات استمرت في الجولات التسع الماضية مما أبقى الفريق في المركز قبل الأخير بسلم ترتيب فرق الدوري المحترفين قبل أن ينتقل إلى المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

بقاء الحنفوش مساعدا

قياسا على نجاحه في مهمته أمام الأهلي وشجاعته بقبول المهمة بعد أن تسلم الفريق في وضع نفسي سيئ خاصة عقب تلقيه الهزيمة برباعية أمام الفتح في الجولة قبل الماضية، وعطفا على تحقيقه 3 نقاط غالية للفريق، طالبت جماهير الاتفاق إدارة النادي باستمرار المدرب الوطني أحمد الحنفوش برفقة الفريق الأول مساعدا للفرنسي باتريس كارتيرون، وجاء ذلك من خلال لقاء رئيس النادي خالد الدبل مع الجماهير عقب نهاية مباراة الأهلي أمس الأول.