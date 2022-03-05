لاعب تنس يحمل السلاح ضد روسيا

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وعاد ستاخوفسكي (36 عاما) إلى كييف للانضمام إلى المقاومة المسلحة في أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.
وقال ستاخوفسكي «عليك أن تشعر بالفزع، أعني أنك إذا لم تشعر بالفزع ثم عليك أن تحسب كل الظروف وكل ما قد ينتج عنها».
وأضاف «واثق تماما من وجودي على قائمة لطيفة للجيش الروسي أيضا. روسيا دولة ديكتاتورية، إذا أظهرت المقاومة أو أظهرت أنك لا تتفق مع ما تقوم به فإنهم يطرحونك أرضا».
وأشار «هم لا يتجادلون معك حقا، إنها دولة يتحكم فيها رجل واحد والنظام فاسد للغاية، يلتهم كل شخص رافض ويعبر عن رأي مخالف».
وأكد ستاخوفسكي «لدي 3 أطفال تتوجب علي تربيتهم، والعناية بهم والتمتع معهم بعد نهاية مسيرتي، وعوضا عن ذلك أنا أتواجد في كييف وأحمل سلاحا، محاولا إثبات أن روسيا تقوم بالشيء الخاطئ».
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