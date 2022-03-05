شكرا لقرائتكم خبر هل تبدأ غربلة الأهلي بالهداف التاريخي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 7 جولات فقط تبقت على نهاية إحدى أطول العلاقات بين لاعب وناديه في دوري المحترفين السعودي.

ومن واقع معطيات الموسم الحالي، فيتوقع أن تشهد نهايته انتهاء العلاقة بين النادي الأهلي والهداف التاريخي لدوري المحترفين، المهاجم السوري عمر السومة بعد أن استمرت مواسم طويلة بدأت منذ يوليو 2014 عندما قدم اللاعب إلى الفريق من القادسية الكويتي.

ورغم أن عقد هداف دوري المحترفين 3 مواسم سابقة متتالية ينتهي بنهاية عام 2024، إلا أن قرار الاستغناء قد يظهر رسميا بنهاية الدوري.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الـ11 برصيد 25 نقطة ولا يبتعد كثيرا عن المراكز المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ومن أصل 25 مباراة للأهلي هذا الموسم حتى الآن بواقع 23 مباراة في الدوري، ومباراتين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قاد عمر السومة هجوم الفريق في 21 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف فقط، 3 منها من نقطة الجزاء، وهدف في كأس الملك.

ويتقدم تراجع مستوى اللاعب دوافع الاستغناء عنه، بجانب أسباب أخرى من بينها طريقة لعبه التي باتت لا تتناسب مع طرق اللعب الحديثة، حيث إنه لا يجيد مساندة فريقه عندما ترتد الهجمة، كما يتمركز فقط في خط المقدمة في انتظار مده بالكرات من قبل زملائه دون مساندتهم وهو ما لا يرغب فيه غالبية المدربين.

دوافع الاستغناء عن السومة:

تراجع المستوى

كثرة الاعتراض

الاكتفاء بالتمركز في خط المقدمة

عدم مناسبة طريقة لعبه مع أساليب اللعب الحديث

عدم مساندة فريقه حال انقطاع الهجمة وارتدادها

شعور اللاعب بتقديم كل ما لديه

فتور العلاقة بين اللاعب والجمهور

التقدم في السن (33 عاما)

السومة في الموسم الحالي:

شارك في 25 مباراة بواقع 23 في الدوري و2 بكأس الملك.

سجل 7 أهداف في الدوري وهدفا في كأس الملك.

3 أهداف من أهدافه المسجلة الموسم الحالي من ضربات جزاء.

غاب عن 4 مباريات فقط أمام ضمك والتعاون بالدور الأول، والرائد والشباب بالدور الثاني.

مؤشر السومة الهداف:

2014 /2015 سجل 22 هدفا (هداف للنسخة)

2015 /2016 سجل 27 (هداف للنسخة)

2016 /2017 سجل 24 (هداف للنسخة)

2017 / 2018 سجل 11 هدفا (وصيف بفارق هدفين)

2018 / 2019سجل 19 (بفارق 16 هدفا عن الهداف)

2019 /2020 سجل 19 (بفارق 10 أهداف عن الهداف)

2020/ 2021 سجل 12 (بفارق 12 هدفا عن الهداف)

2021 /2022 سجل 7 أهداف (بفارق 8 أهداف عن المتصدر حتى الآن)