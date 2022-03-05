القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: طارق حامد ينتظم فى تدريب الزمالك الجماعى بعد طول غياب، والأهلي يطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتدارك أخطاء التحكيم.

محمد يوسف

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