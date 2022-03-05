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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: طارق حامد ينتظم فى تدريب الزمالك الجماعى بعد طول غياب، والأهلي يطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتدارك أخطاء التحكيم.
طارق حامد ينتظم فى تدريب الزمالك الجماعى بعد طول غياب
الأهلي يطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتدارك أخطاء التحكيم
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