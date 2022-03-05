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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: طارق حامد ينتظم فى تدريب الزمالك الجماعى بعد طول غياب، والأهلي يطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتدارك أخطاء التحكيم.

طارق حامد ينتظم فى تدريب الزمالك الجماعى بعد طول غياب

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الأهلي يطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتدارك أخطاء التحكيم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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