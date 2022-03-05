شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والمريخ السوداني فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والمريخ السوداني باستاد الأهلي والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي _ علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني _ أليو ديانج - عمرو السولية_ أحمد عبد القادر - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو ومحمد شريف.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها في أخر نسختين و10 مرات في تاريخه ، ويأمل الأهلي في حصد نقاط المباراة الثلاثة بعد التعادل سلبياً في مباراة الهلال بالسودان بالجولة الثانية والخسارة المفاجئة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الثالثة باستاد القاهرة السبت الماضي.

ويتطلع الأهلي لتقديم عرض قوى أمام المريخ السوداني، الذى بات يمتلك حظوظ التأهل للدور التالي في البطولة بعدما فاز على مواطنه الهلال بهدفين لهدف في مباراتهما الأخيرة بالجولة الثانية بإستاد الأهلي وي السلام وهو الأستاد الذي يستضيف مباريات المريخ بسبب تعذره خوض مبارياته في السودان لعدم تنفيذ إشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".