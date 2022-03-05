شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة..المريخ يضغط بعد التعادل مع الاهلي 2/2 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والمريخ السوداني المقامة حاليا باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والنتيجة هي تعادل الفريقين 2/2.

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف التسجيل وكان له ما أراد حيث سجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيرسي تاو.

بعد الهدف واصل الأهلي الضغط على الفريق السوداني مع محاولات مُتباعدة من الضيوف لتسجيل هدف أو تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وتعرض محمد شريف للعرقلة داخل منطقة جزاء المريخ لكن الحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز رفض احتساب الكرة ضربة جزاء للأهلي وأمر باستكمال اللعب.

نشط أداء الفريقين، وتخلي المريخ عن حذره الدفاعي، وسدد لاعبوه أكثر من كرة على مرمى الشناوي لكنها مرت بجوار القائم.

كما واصل الأهلي الضغط لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون تسجيل الفريق لأهداف أخرى قبل أن ينجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34 ، بعد الهدف نشط أداء المريخ وسجل توني أدجوماري هدف للمريخ في الدقيقة 43 ،وحاول الفريقين التسجيل لكن الشوط الأول ينتهي بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي،الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول،الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أفشة،الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي – حمدي فتحي – حسام حسن – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد محمود – طاهر محمد – كريم فؤاد – لويس ميكيسوني.

بينما دخل المريخ المباراة بتشكيل مكون من : منجد النيل، توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس،محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني،السماني الصاوي - توني أدجوماري ورمضان عجب.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين، وإن كان الفريق السوداني هو الأخطر، وشكلت هجماته خطورة على مرمى الشناوي وسط تراجع من الأهلي.

اختفى الأهلي من المباراة وسمح للضيوف باستغلال أكثر من فرصة على مرمى حارس المارد الأحمر.

وفي الدقيقة 63 شارك حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلاً من أحمد عبد القادر وبيرسي تاو .

الهجوم السوداني أسفر عن هدف ثان للمريخ في الدقيقة 70 عن طريق السماني الصاوي.