شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. المريخ يهاجم بقوة والأهلي يحافظ على التقدم 2/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي والمريخ السوداني المقامة حاليا باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والنتيجة هي تقدم الأهلي بهدفين لهدف.

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف التسجيل، وكان له ما أراد، حيث سجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيرسي تاو.

بعد الهدف واصل الأهلي الضغط على الفريق السوداني مع محاولات مُتباعدة من الضيوف لتسجيل هدف أو تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وتعرض محمد شريف للعرقلة داخل منطقة جزاء المريخ لكن الحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز رفض إحتساب الكرة ضربة جزاء للأهلي وأمر بإستكمال اللعب.

ونشط أداء الفريقين، وتخلى المريخ عن حذره الدفاعي، وسدد لاعبوه أكثر من كرة على مرمى الشناوي لكنها مرت بجوار القائم.

كما واصل الأهلي الضغط لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون تسجيل الفريق لأهداف أخرى قبل أن ينجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34، بعد الهدف نشط أداء المريخ، وسجل توني أدجوماري هدفا للمريخ في الدقيقة 43، وحاول الفريقان التسجيل لكن الشوط الأول انتهي بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول، الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أفشة، الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي – حمدي فتحي – حسام حسن – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد محمود – طاهر محمد – كريم فؤاد – لويس ميكيسوني.

بينما دخل المريخ المباراة بتشكيل مكون من: منجد النيل، توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس،محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني،السماني الصاوي - توني أدجوماري ورمضان عجب.

بينما جاء بدلاء المريخ كالتالى: بكري عبد القادر – وجدي عوض – تاج الدين النور – أحمد يوسف – محمد مصطفى – صلاح الدين محمود – عزام عثمان – الجزولي نوح – أجوستين أوت.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين، وإن كان الفريق السوداني هو الأخطر وشكلت هجماته خطورة على مرمى الشناوي، وسط تراجع من الأهلي.

اختفى الأهلي من المباراة وسمح للضيوف باستغلال أكثر من فرصة على مرمى حارس المارد الأحمر.