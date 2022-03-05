شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منافسات المسدس والبندقية رجال وسيدات في بطولة كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات اليوم الخامس ضمن مسابقات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس التي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، منافسات بندقية 50م 3 أوضاع فردي سيدات.

حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية جانيت دوستاد دولة النرويج وجاء في المركز الثانى والميدالية الفضية صوفيا تشياكارلو دولة إيطاليا، وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية جيني ستيني من النرويج.

وفي منافسات بندقية 50م 3 أوضاع فرق رجال جاء في المركز الأول والميدالية الذهبية توماس ماتس وجيرنوت رومبلير واندرياس توم من دولة النمسا وفي المركز الثاني والميدالية الفضية جاء كل من ييري بريفراتيسكي و فيليب نبيكال وبيتر نمبوريسكي من دولة التشيك وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية جون هيرمان وهيج اولي مارتن وهالفورسن هنريك لارسن دولة النرويج.

وفي منافسات بندقية 50 م 3 أوضاع فرق سيدات، جاء في المركز الأول والميدالية الذهبية كل من: ديجيفا دفورجاك واوريسكا كوخاريتش وكيلافديا ييروشك دولة سلوفينيا وفي المركز الثاني والميدالية الفضية جاء كلا من ماري تاكر و كيتي زون و ساجن مادلينا دولة امريكا وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية كلا من نينا كيرستين وفرانسيسكا ستارك وكيارا ليوني دولة سويسرا.

وشهد مراسم تسليم الجوائز السيد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية والسيد دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية وديفيد جودفيلو رئيس لجنة البندقية في الاتحاد الدولي وباول جام عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي.

جدير بالذكر أن البطولة تقام خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 8 مارس المقبل، تحت إشراف الاتحاد المصرى للرماية برئاسة السيد حازم حسنى ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم حيث يشارك بها 65 دولة.