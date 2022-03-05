شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يتقدم للأهلي أمام المريخ السوداني.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد شريف لاعب الأهلى الهدف الأول لفريقه فى شباك المريخ السودانى بالدقيقة الثانية من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الأهلي والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول، الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أفشة، الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي – حمدي فتحي – حسام حسن – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد محمود – طاهر محمد – كريم فؤاد – لويس ميكيسوني.

بينما دخل المريخ المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: منجد النيل،الدفاع: توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس،الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني،الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب.

بينما جاء بدلاء المريخ كالتالى: بكري عبد القادر – وجدي عوض – تاج الدين النور – أحمد يوسف – محمد مصطفى – صلاح الدين محمود – عزام عثمان – الجزولي نوح – أجوستين أوت

ويدخل الأهلي المباراة رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها في أخر نسختين و10 مرات في تاريخه، ويأمل الأهلي في حصد نقاط المباراة الثلاث بعد التعادل سلبيا في مباراة الهلال بالسودان بالجولة الثانية والخسارة المفاجئة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الثالثة باستاد القاهرة السبت الماضي.



الاهلى - المريخ (9)