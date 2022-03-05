شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على المريخ 2/1 في الشوط الأول بدوري أبطال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمريخ السوداني المقامة حاليا باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والنتيجة بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف التسجيل وكان له ما أراد حيث سجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيرسي تاو.

بعد الهدف واصل الأهلي الضغط على الفريق السوداني مع محاولات مُتباعدة من الضيوف لتسجيل هدف أو تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وتعرض محمد شريف للعرقلة داخل منطقة جزاء المريخ لكن الحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز رفض احتساب الكرة ضربة جزاء للأهلي وأمر بستكمال اللعب.

ونشط أداء الفريقين، وتخلى المريخ عن حذره الدفاعي، وسدد لاعبوه أكثر من كرة على مرمى الشناوي لكنها مرت بجوار القائم.

كما واصل الأهلي الضغط لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون تسجيل الفريق لأهداف أخرى قبل أن ينجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34، بعد الهدف نشط أداء المريخ، وسجل توني أدجوماري هدفا للمريخ في الدقيقة 43، وحاول الفريقان التسجيل لكن الشوط الأول انتهي بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول، الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أفشة، الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي – حمدي فتحي – حسام حسن – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد محمود – طاهر محمد – كريم فؤاد – لويس ميكيسوني.

بينما دخل المريخ المباراة بتشكيل مكون من : منجد النيل، توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس،محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني،السماني الصاوي - توني أدجوماري ورمضان عجب.

بينما جاء بدلاء المريخ كالتالى: بكري عبد القادر – وجدي عوض – تاج الدين النور – أحمد يوسف – محمد مصطفى – صلاح الدين محمود – عزام عثمان – الجزولي نوح – أجوستين أوت

ويدخل الأهلي المباراة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها في آخر نسختين و10 مرات في تاريخه، ويأمل الأهلي في حصد نقاط المباراة الثلاث بعد التعادل سلبياً في مباراة الهلال بالسودان بالجولة الثانية والخسارة المفاجئة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الثالثة باستاد القاهرة السبت الماضي.



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