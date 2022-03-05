شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلى يحافظ على التقدم بهدف أمام المريخ السودانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والمريخ السوداني المقامة حاليًا باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والنتيجة هي تقدم الأهلي بهدف نظيف.

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف التسجيل وكان له ما أراد حيث سجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيرسي تاو.

بعد الهدف واصل الأهلي الضغط على الفريق السوداني مع محاولات مُتباعدة من الضيوف لتسجيل هدف أو تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وتعرض محمد شريف للعرقلة داخل منطقة جزاء المريخ لكن الحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز رفض إحتساب الكرة ضربة جزاء للأهلي وأمر بإستكمال اللعب.

نشط أداء الفريقين ، فالمريخ تخلّى عن حذره الدفاعي وسدد لاعبيه أكثر من كرة على مرمى الشناوي لكنها مرت بجوار القائم ، كما واصل الأهلي الضغط لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون تسجيل الفريق لأهداف أخرى.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي _ علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني _ حمدي فتحي - عمرو السولية_ أحمد عبد القادر - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:علي لطفي – حمدي فتحي – حسام حسن – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد محمود – طاهر محمد – كريم فؤاد – لويس ميكيسوني.

بينما دخل المريخ المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: منجد النيل،الدفاع: توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس،الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني،الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب.

وجاء بدلاء المريخ كالتالى: بكري عبد القادر – وجدي عوض – تاج الدين النور – أحمد يوسف – محمد مصطفى – صلاح الدين محمود – عزام عثمان – الجزولي نوح – أجوستين أوت

ويدخل الأهلي المباراة رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها في أخر نسختين و10 مرات في تاريخه ، ويأمل الأهلي في حصد نقاط المباراة الثلاثة بعد التعادل سلبياً في مباراة الهلال بالسودان بالجولة الثانية والخسارة المفاجئة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الثالثة بإستاد القاهرة السبت الماضي.



الاهلى - المريخ (1)



الاهلى - المريخ (2)



الاهلى - المريخ (3)



الاهلى - المريخ (4)



الاهلى - المريخ (5)



الاهلى - المريخ (6)



الاهلى - المريخ (7)



الاهلى - المريخ (8)



الاهلى - المريخ (9)



الاهلى - المريخ (10)



الاهلى - المريخ (11)



الاهلى - المريخ (12)



الاهلى - المريخ (13)



الاهلى - المريخ (14)



الاهلى - المريخ (15)



الاهلى - المريخ (16)



الاهلى - المريخ (17)



الاهلى - المريخ (18)



الاهلى - المريخ (19)



الاهلى - المريخ (20)



الاهلى - المريخ (21)



الاهلى - المريخ (22)



الاهلى - المريخ (23)



الاهلى - المريخ (24)