شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يتقدم على المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 15 دقيقة من مباراة الأهلي والمريخ السوداني المقامة حاليا باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أصبحت النتيحة تقدم الأهلي بهدف نظيف.

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف التسجيل وكان له ما أراد، حيث سجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيرسي تاو.

بعد الهدف واصل الأهلي الضغط على الفريق السوداني مع محاولات مُتباعدة من الضيوف لتسجيل هدف أو تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وتعرض محمد شريف للعرقلة داخل منطقة جزاء المريخ لكن الحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز رفض احتساب الكرة ضربة جزاء للأهلي وأمر باستكمال اللعب.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي - علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني _ حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو ومحمد شريف.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها في آخر نسختين و10 مرات في تاريخه، ويأمل الأهلي في حصد نقاط المباراة الثلاث بعد التعادل سلبيا في مباراة الهلال بالسودان بالجولة الثانية والخسارة المفاجئة.