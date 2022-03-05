شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يستعيد الثنائى أوفا وفراس بن عيفية أمام إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفس علاء عبد العال، المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، الصعداء بعد جاهزية الثنائى أحمد أمين أوفا والتونسى فراس بن عيفية مهاجمى الفريق، استعدادا لمواجهة نادى إنبى في إطار الجولة الثانية عشرة في بطولة الدورى المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وخاض الثنائى أوفا وفراس التدريبات بشكل طبيعى، بعدما غابا عن الفريق أمام سيراميكا التي انتهت بفوز الفريق بهدف نظيف عن طريق لاعبه الفلسطيني محمد نعمان، في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى.

وتعرّض فراس بن عافية للإصابة بشد في الخلفية خلال مواجهة نادى المصرى في الأسبوع العاشر والتي انتهت بالتعادل 2/2، والتي غاب على أثرها عن مواجهة إيسترن كومبانى أمام سيراميكا، كما عانى أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق من إصابة الضامة أيضا أمام المصرى وغاب عن مواجهة سيراميكا، ليكون جاهزين لمواجهة إنبى المقبلة، بالإضافة إلى تعافى كل من محمد بن علي الطرابلسى وبنجامين وصابر الشيمى وجاهزيتهم للقاء.

وبدأ الفريق الخميس الاستعداد لإنبى بعدما منح علاء عبد العال اللاعبين راحة الأربعاء من التدريبات بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق الثلاثاء أمام نادى بنى مزار أحد أندية القسم الثالث، وانتهت بالتعادل السلبى.

ودفع علاء عبد العال في المباراة بالعديد من الناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة، مثل محمد بن علي الطرابلسى وبنجامين وصابر الشيمى، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام سيراميكا في الدورى.

ونجح نادى إيسترن كومبانى في تحقيق أول فوز في تاريخه في بطولة الدورى المصرى، بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف عن طريق لاعبه الفلسطيني محمد نعمان في المباراة التي جمعتها في إطار الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى، ليرفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 6 نقاط جمعها من فوز وثلاثة تعادلات و7 هزائم.