راحة لمحمود الخطيب بأمر الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الأهلي أن الطبيب المعالج لمحمود الخطيب، رئيس النادي، طلب منه الحصول على قسط من الراحة والابتعاد بشكل مؤقت عن كافة الأمور التي تسبب التوتر وارتفاع ضغط الدم في الوقت الحالي.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي أن ذلك جاء في ضوء الفحوصات الطبية الدورية التي أجراها محمود الخطيب مؤخرًا، وقام بعرضها على الطبيب الذي يتابع معه بصفة دائمة.

ويواجه الأهلي فريق المريخ السوداني في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي we السلام.

يُذكر أن ترتيب المجموعة الأولى لدوري الأبطال قبل لقاء الأهلي والمريخ يأتي كالتالي: صنداونز (7 نقاط)، المريخ (4 نقاط)، الأهلي (نقطة)، الهلال (نقطة).