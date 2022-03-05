بالفيديو.. شاهد ثنائية الأهلي أمام المريخ في الشوط الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل محمد شريف مهاجم الأهلي هدفين وضعا فريقه في المقدمة خلال الشوط الأول بمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا بنتيجة (2-1).

وافتتح محمد شريف التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة بعدما استغل تمريرة بينية من بيرسي تاو من منتصف الملعب، ليحولها بتسديدة بيسراه مرت أرضية على يسار حارس المريخ إلى داخل الشباك.

وعاد شريف ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والثاني لفريقه ويضاعف النتيجة للأهلي، بعد مرتدة سريعة قادها أحمد عبدالقادر الذي مر بشكل رائع من مدافع المريخ داخل المنطقة، ليمرر الكرة إلى محمد شريف الذي وضعها بقدمه اليسرى داخل الشباك في الدقيقة الـ34.

ويستضيف الأهلي فريق المريخ على ملعب "الأهلي we السلام" في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري الأبطال.

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الأول في البطولة القارية بعد التعادل مع الهلال سلبيًا، والخسارة من صنداونز في القاهرة بنتيجة (1-0)، ليقص شريف شريط أهداف بطل إفريقيا في مرحلة المجموعات بثنائية.