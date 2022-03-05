بمشاركة مرموش.. شتوتجارت يخطف فوزًا قاتلًا من مونشنجلادباخ في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق نادي شتوتجارت فوزًا مثيرًا على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ، بثلاثة أهداف لاثنين، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الألماني.

وشارك المصري عمر مرمروش في التشكيل الأساسي لشتوتجارت خلال المواجهة، ليغادر ملعب اللقاء في الدقيقة 88 بعد تقدم فريقه بالثلاثية.

ونجح الحسن بيليا في تسجيل الهدف الأول لمونشنجلادباخ في الدقيقة 14، قبل أن يضاعف ماركوس تورام من تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 35.

وقلص واتارو إيندو من تقدم مونشنجلادباخ بتسجيل الهدف الأول لشتوتجارت في الدقيقة 38، ثم تعادل كريس فوريش لأصحاب الأرض بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 51.

ونجح ساسا كالاجدزيتش في تسجيل هدف الفوز لشتوتجارت في الدقيقة 83 بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسجل عمر مرموش هدف رابع لشتوتجارت في الدقيقة 86 بعد إنفراد تام بالحارس، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد قررت إلغاءه بسبب وجود حالة تسلل على الجناح المصري.

وبهذا الفوز يكون رصيد شتوتجارت قد ارتفع إلى النقطة 22 في المركز 17 بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 27 نقطة في المركز 13.