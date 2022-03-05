الوداد يستعيد توازنه في الدوري المغربي قبل صدام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق فريق الوداد فوزا على ضيفه شباب المحمدية بنتيجة (2-1) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ20 من الدوري المغربي بالمركب الرياضي محمد الخامس.

وحملت ثنائية الوداد توقيع كل من رضى الجعدي ومؤيد اللافي في الدقيقتين 63 و73 من عمر اللقاء، قبل أن يقلص ألاين أكونو الفارق قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

وبات هذا الفوز الأول للوداد في آخر ثلاث جولات بعد تعادله مع مضيفه يوسفية برشيد (0-0) في الجولة الـ19 والخسارة أمام حسنية أكادير في الجولة الـ18.

ورغم تربعه على الصدارة، إلا أن الوداد حقق فوزه الثاني فقط في آخر ست مباريات لعبها ببطولة الدوري.

ورفع الوداد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول من 13 فوز و4 تعادلات و3 هزائم، بينما تجمد رصيد شباب المحمدية عند 26 نقطة في المركز التاسع بعد خوض 20 مباراة.

ومن المقرر أن يحل الوداد ضيفا على الزمالك يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك خسر أمام الوداد بنتيجة (3-1) في المغرب يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليفشل الفريق الأبيض في تحقيق أي فوز خلال أول ثلاث جولات.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال برصيد نقطتين، بفارق أربع نقاط خلف الوداد صاحب المركز الثاني وخمس نقاط خلف بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر، فيما يتذيل ساجرادا الأنجولي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.