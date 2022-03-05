الأهلي يُصحح المسار بفوز صعب أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزًا صعبا على نظيره المريخ السوداني، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي we السلام" مساء السبت، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الأهلي بهدفين سجلهما محمد شريف في الدقيقتين الثالثة و34 ثم رد المريخ بهدف في الدقيقة 43 قبل أن يتعادل في الشوط الثاني، ثم جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 76 بالنيران الصديقة.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بالتساوي مع المريخ صاحب المركز الثالث.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

أحداث المباراة

وتقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة 3 عن طريق المهاجم محمد شريف، الذي استغل تمريرة رائعة خلف الدفاع من بيرسي تاو، ليسددها بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وسقط محمد شريف داخل منطقة جزاء المريخ السوداني في الدقيقة 14، لكن الحكم لم يحتسب أي خطأ وسط مطالب من احتساب ركلة جزاء.

وسدد مجدي أفشة تصويبة من خارج منطقة جزاء المريخ في الدقيقة 17، لكن التسديدة اصطدمت بالدفاع لتستقر في يد الحارس.

وفي الدقيقة 21، ارسل محمد هاني تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء في اتجاه المهاجم محمد شريف، لكن دفاع المريخ ابعد الكرة قبل أن تصل إلى شريف.

وسدد عماد الزيني تصويبة رائعة في الدقيقة 22 من على حدود منطقة جزاء الأهلي، لكن الكرة مرت بجوار القائمة الأيسر لمرمى الحارس محمد الشناوي.

وعاد محمد شري ليسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 34، مستغلا عرضية رائعة من اللاعب أحمد عبدالقادر، ليحولها المهاجم بقدمه اليسرى لهدف في شباك المريخ.

وسجل اللاعب توني الهدف الأول لفريق المريخ في الدقيقة 43، مستغلا عرضية أرضية من الجانب الأيمن.

وسدد أفشة تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء المريخ في الدقيقة 62، لكن الكرة خرجت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وأحرز السماني الصاوي الهدف الثاني لفريق المريخ في الدقيقة 69، بتسديدة قوية بقدمه اليسرى فشل محمد الشناوي في التصدى لها.

وعاد الأهلي للتقدم في الدقيقة 76، بعدما اخترق عمرو السولية داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة التي اصطدمت بمصطفى كرشوم لاعب المريخ وتتحول لهدف في مرماه.