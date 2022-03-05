موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الأول في البطولة القارية بعد التعادل مع الهلال سلبيًا، والخسارة من صنداونز في القاهرة بنتيجة (1-0).

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالتالي: صنداونز (7 نقاط) - المريخ (4 نقاط) - الأهلي (نقطة) - الهلال (نقطة).