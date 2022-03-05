ديربي مصري.. كوكا يسجل وينتصر على مصطفى في الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فاز قونيا سبور المحترف في صفوفه أحمد حسن كوكا، على نظيره جالاتا سراي المحترف في صفوفه مصطفى محمد بهدفين دو رد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري التركي.

تواجد كوكا في تشكيل الأساسي لقونيا سبور في المباراة، بينما تواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي.

افتتح أحمد حسن كوكا مهاجم قونيا سبور، في الدقيقة الثامنة بعد عرضية حولها برأسية رائعة في شباك جالاتا سراي، وأضاف عمار رحمانوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 20.

شارك مصطفى محمد بديلًا لبافيتيمبي جوميز في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني.

ويحتفل أحمد حسن كوكا اليوم بعيد ميلاده الـ29، ونجح في رفع أهدافه مع قونيا سبور، في الدوري التركي الموسم الجاري إلى خمسة أهداف.

ورفع قونيا سبور رصيد للنقطة 52 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي، فيما تجمد رصيد جالاتا سراي عند النقطة 35 في المركز الثاني عشر.