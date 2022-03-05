بشق الأنفس.. ليفربول يواصل الضغط على السيتي بالفوز أمام ويست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق ليفربول ضغطه على مانشستر سيتي بالفوز على فريق ويست هام بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الـ28 بمنافسات بريميرليج.

وجاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 27، ليقود "الريدز" لفوز ثمين بالدوري الإنجليزي قبل موقعة إنتر ميلان في سهرة الثلاثاء المقبل بإياب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح رصيد ليفربول 63 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع مانشستر سيتي إلى ثلاث نقاط، لكن سيواجه السيتي غريمه وجاره اللدود مانشستر يونايتد غدًا الأحد ضمن قمة الجولة، كما يمتلك ليفربول لقاء مؤجل أمام آرسنال.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون - فابينيو - جوردان هندرسون - نابي كيتا - محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.

تفاصيل المباراة

الدقيقة الأولى أتيحت فرصة هدف مبكر لصالح ليفربول عن طريق محمد صلاح الذي انفرد بمرمى وست هام لكن الحارس البولندي فابيانسكي يتألق ويتصدى للكرة.

وحاول صلاح من جديد في الدقيقة 12 أن يصل لشباك ويست هام بعد تسديدة من لويس دياز ترتطم في مدافع الفريق الضيف ثم تصل الكرة لصلاح لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 14 هدد مهاجم ويست هام أنطونيو مرمى ليفربول بتسديدة قوية لكن أليسون يبعد الكرة إلى ركنية، قبل أن يعود مهاجم "المطارق" ليهدد مرمى أليسون بتسديدة ليحولها البرازيلي إلى ركنية.

في الدقيقة 27، استطاع ماني أن يسجل هدف ليفربول الأول بعد تمريرة من أرنولد يحرز من خلالها السنغالي هدف "الريدز" الأول.

وفي الدقيقة 32، حاول أرنولد أن يسجل الهدف الثاني لليفربول من كرة حرة مباشرة تمر الكرة بجوار القائم.

وعاد ليفربول عن طريق أرنولد ثم تسديدة من دياز لمحاولة تسجيل هدف جديد لليفربول لكن دفاع ويست هام يتدخل ويبعد الكرة من خط المرمى في الدقيقة 37.

فرصة خطيرة لصالح نادي ويست هام عن طريق فلورانس الذي انفرد بمرمى ليفربول ليصوب من أعلى أليسون لكن أرنولد يتدخل ويلحق بالكرة في التوقيت المناسب ثم يُبعدها.

دياز في الدقيقة 64 حاول أن يسجل هدف ليفربول الثاني تمر الكرة بجوار القائم.

لانزيني في الدقيقة 70 هدد مرمى ليفربول من تسديدة داخل منطقة الجزاء تمر الكرة أعلى مرمى ليفربول.

وشهدت الدقيقة 79 خروج محمد صلاح بقرار من يورجن كلوب والذي استبدله بالبرتغالي ديوجو جوتا.