تشيلسي يتجاوز بيرنلي بفوز عريض وأستون فيلا يكتسح ساوثهامبتون برباعية

عزز فريق تشيلسي تواجده في المركز الثالث بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على مضيفه بيرنلي 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.



وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ليستر سيتي على ليدز يونايتد 1 / صفر، وأستون فيلا على ساوثهامبتون 4 / صفر، ونيوكاسل على برايتون 2 / 1 ، وبرينتفورد على نوريتش 3 / 1، وكريستال بالاس على وولفرهامبتون 2 / صفر.



وسجل أهداف تشيلسي رييس جيمس في الدقيقة 47 وكاي هافيرتز (هدفين) في الدقيقتين 52 و55 وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 69.



ورفع تشيلسي رصيده على 53 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.



وفي المباراة الثانية، فاز فريق ليستر سيتي على ضيفه ليدز يونايتد 1 / صفر.



ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه هارفي بارنيس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67.



ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.



وفي المباراة الثالثة، فاز أستون فيلا على ساوثهامبتون 4 / صفر.



وسجل أهداف أستون فيلا أولي واتكينز ودوجلاس لويز وفيليب كوتينيو وداني إنجز في الدقائق التاسعة و44 و52 و54.



ورفع أستون فيلا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند35 نقطة في المركز التاسع.



وفي المباراة الرابعة، فاز نيوكاسل على برايتون 2 / 1.



سجل هدفي نيوكاسل ريان فراسير وفابيان شار في الدقيقتين 12 و14، فيما سجل هدف برايتون لويس دينك في الدقيقة 55.



ورفع نيوكاسل رصيده إلى28 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.



وفي المباراة الخامسة، فاز برينتفورد على نوريتش سيتي 3 / 1.



وتقمص إيفان توني دور البطولة لبرينتفورد حيث سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 32 و52 و58، حيث كان آخر هدفين من ركلتي جزاء، فيما سجل هدف نوريتش سيتي تيمو بوكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع برينتفورد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند17 نقطة في المركز العشرين الأخير.



وفي المباراة السادسة، فاز كريستال بالاس على وولفرهامبتون 2 / صفر.



وسجل هدفي كريستال بالاس جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 19 وويلفريد زاها في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.



ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند40 نقطة في المركز الثامن.



(د ب أ)

