الامارات | "هايبوثيتيكال" بطل الجولة الختامية لـ "تحدي آل مكتوم" في أمسية "سوبر ساترداي" بميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن "هايبوثيتيكال" بطل الجولة الختامية لـ "تحدي آل مكتوم" في أمسية "سوبر ساترداي" بميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع الجواد "هايبوثيتيكال" بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب الوطني سالم بن غدير، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، لقب الجولة الثالثة والختامية في بطولة "تحدي آل مكتوم" للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 1" لمسافة 2000 متر رملي، التي جرت اليوم في الشوط السادس والرئيس في حفل "سوبر ساترداي" خاتمة موسم "كرنفال كأس دبي العالمي"K الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل في مضمار ميدان، ورعت أشواطه التسعة "طيران الإمارات" بإجمالي جوائز مالية بلغت 2.3 مليون دولار.

وتبرز أهمية أمسية "سوبر ساترداي" لكون ترمس ملامح أبرز الجياد المنافسة على ألقاب أمسية "كأس دبي العالمي" في 26 مارس الجاري، لتماثل ثمانية أصل أشواطها التسعة، من حيث المضمار والمسافة مع أشواط أمسية الكأس.

كما شهدت أمسية "سوبر ساترداي" وفي ثاني بطولاتها الرئيسة المصنفة ضمن سباقات "جروب 1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، تتويج الجواد "الفريق" المملوك لـ "شادويل" وإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس دين أونيل، بلقب بطولة "جبل حتا" التي جرت في الشوط الثامن لمسافة 1800 متر عشبي.

وواصلت خيول "شادويل" تألقها، بعدما توج الجواد "حكم" بإشراف المدرب أوين بوروز وقيادة الفارس جيم كراولي بلقب بطولة "دبي مدينة الذهب" التي جرت في الشوط الثاني وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 2" لمسافة 2410 امتار.

وتابعت خيول الدولة في "سوبر ساترداي" تأكيد جهوزيتها لـ "أمسية كأس دبي العالمي" خاصةً مع الشعار الأزرق الشهير "غودولفين" الذي حققت خيوله ثنائية الفوز في الشوطين الرابع والثامن، بانتزاع "مان أوف برينس" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب بطولة "ند الشبا للسرعة" التي جرت لمسافة 1200 متر عشبي، وخصصت لخيول الفئة الثالثة، قبل أن يضيف زميله في الاسطبل "ستورم داميج" وإنما بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور الانتصار الثاني بفوزه بلقب بطولة "رأس الخور" في نسختها الأولى، والتي جرت لمسافة 1400 متر على المسار العشبي.

واستهلت أولى الانتصارات في الأمسية، بفوز الجواد "جوغورثا دي مونلاو" بشعار "ياس للسباقات" وإشراف المدرب جان كلو بيكو، بلقب الجولة الثالثة في بطولة "تحدي آل مكتوم" للخيول العربية الأصيلة "جروب 1" لمسافة 2000 متر رملي.

وفي باقي النتائج، أهدى الجواد "ديزرت ويزدوم" مالكه حسن الحمادي، والمدرب أحمد الشميلي، لقب بطولة "برج نهار" التي جرت في الشوط الثالث وخصصت لخيول الفئة الثالثة "جروب 3" لمسافة 1600 متر رملي، قبل أن يحقق المهر الأرجنتيني "كوالتي بون" بشعار "مربط غوارا ديل سور" وإشراف المدرب أنطونيو بيريرا وقيادة الفارس فاغنر ليل، انتصاراً باهرا في "بطولة البستكية" المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لفئة "قوائم" وجرت في الشوط الخامس لمسافة 1900 متر رملي، وليسدل الستار عن الأمسية، بفوز الجواد "إيسترن ورلد" لمالكه محمد السبوسي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، بلقب بطولة "مهب الشمال" المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 2" لمسافة 1400 متر رملي، وجرت في الشوط التاسع والأخير.

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