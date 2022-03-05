الامارات | للمرة الأولى منذ قدوم أزارو.. بني ياس يعطل ماكينة أهداف عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ قدوم أزارو.. بني ياس يعطل ماكينة أهداف عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف بني ياس سلسلة النتائج الإيجابية لعجمان، ونجح في التغلب عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على استاد راشد بن سعيد في ختام المرحلة 18 من دوري أدنوك للمحترفين.

وجاء هدفا السماوي عن طريق كل من جواو فيكتور، ونيكولاس خيمنيز، بواقع هدف في كل شوط.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها البرتقالي في التسجيل بعد قدوم مهاجمه المغربي وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الشتوية والتي شهدت تألقه في أربع مباريات سابقة جمع خلالها فريقه 10 نقاط.

وبتلك النتيجة يتراجع عجمان للمركز الثامن بعد أن تجمد رصيده عند 25 نقطة، فيما صعد بني ياس للمركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

وبدأ الشوط الاول هادئا رغم ابتعاد الفريقين عن وضعية الهبوط وصراع المنافسة، الا أن الحكم الدولي، محمد عبد الله حسن، قلب أحداث المباراة راسا على عقب باحتساب ضربة جزاء لمصلحة بني ياس تمكن من خلالها إسحاق كيزه أن يضع فريقه في المقدمة بعد أن أودع الكرة بنجاح على يمين الحارس.

وضغط عجمان بعد الهدف في محاولة لإدراك التعادل، وضاعت من وليد أزارو فرصة تسجيل هدف من كرة قريبة على المرمى لعبها بضربة خلفية مزدوجة مرت بجوار القائم الأيسر (15).

وشهد نهاية الشوط الأول خطورة واضحة لفريق بني ياس، الذي استغل اندفاع لاعبي البرتقالي للهجوم، وسجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل "45".

واستمر النشاط الهجومي للسماوي في الشوط الثاني، رغم حالة التحسن التي كان عليها عجمان، وأضاع سُهيل النوبي فرصة إضافة هدف ثاني لفريقه، اذ ردت العارضة ضربة رأس لعبها سهيل النوبي وارتدت دون أن تجد المُتابع "54".

ولكن خيمنيز، نجح في مناسبة ثانية أن يُضيف هدفا لمصلحة بني ياس في توقيت مثالي كان فيه عجمان قريبا من إدراك التعادل بتسديدة أرضية من على حدود الصندوق، لم تُفلح محاولات الحارس، علي الحوسني في التعامل معها.

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