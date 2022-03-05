بيان من الأهلي بشأن حالة الخطيب الصحية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الموقع الرسمي للأهلي حصول محمود الخطيب، رئيس النادي، على راحة من والابتعاد بشكل مؤقت عن الأمور التي تسبب توتر وارتفاع في ضغط الدم.

ويلتقي الأهلي اليوم السبت، مع المريخ السوداني اليوم في الجولة المؤجلة من الأسبوع الأول لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

طلب الطبيب المعالج من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الحصول على قسط من الراحة والابتعاد بشكل مؤقت عن كافة الأمور التي تسبب التوتر وارتفاع ضغط الدم في الوقت الحالي.. جاء ذلك في ضوء الفحوصات الطبية الدورية التي أجراها رئيس الأهلي مؤخرًا، وقام بعرضها على الطبيب الذي يتابع معه بصفة دائمة.