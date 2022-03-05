شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعد مباريات اليوم.. أسوان يبتعد بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتعد نادى أسوان بصدارة جدول ترتيب مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعد مرور 21 جولة من مباريات هذا الموسم، برصيد 49 نقطة متفوقا على فريق كيما أسوان صاحب الوصافة بفارق 9 نقاط بعد مواجهات اليوم السبت.

ترتيب جدول مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعد مباريات اليوم

1 أسوان 49 نقطة

2 كيما أسوان 40

3 بترول أسيوط 37 نقطة

4 المنيا 37 نقطة

5 الألومنيوم 36 نقطة

6 الفيوم 30 نقطة

7 مركز شباب طامية 29 نقطة

7 المدينة المنورة 27 نقطة

9 بنى سويف 24 نقطة

10 تليفونات بنى سويف 24 نقطة

11 سوهاج 24 نقطة

12 الإعلاميين 24 نقطة

13 ديروط 22 نقطة

14 نادى ملوى 18 نقطة

15 قنا 15 نقطة

16 البدارى 9 نقطة

وحقق نادى أسوان فوزا مهما على فريق المدينة المنورة بهدفين نظيفين، ليبتعد بالصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه كيما أسوان الذى تعادل مع الألومنيوم صاحب المركز الخامس بهدف لكل فريق، فيما اكتسح فريق بترول أسيوط فريق البدارى بستة أهداف مقابل هدف ليرتقى إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما بقى البدارى عند 9 نقاط في المركز الأخير.

وحقق فريق تليفونات بنى سويف فوزا صعبا على فريق بنى سويف بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة ويتقدم إلى المركز العاشر، فيما ظل فريق بتى سويف عند النقطة 24 في المركز التاسع.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى:

بنى سويف 1 /2 تليفونات بنى سويف

بترول أسيوط 6/ 1 البدارى

طامية 2/ 0 قنا

الألومنيوم 1/ 1 كيما أسوان

الفيوم 0/0 الإعلاميين

أسوان 2/ 0 المدينة المنورة

ملوى 1 /1 المنيا

وتستكمل مباريات الجولة الحادية والعشرين غدا الأحد بمواجهة ديروط صاحب المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، مع نادى سوهاج العاشر برصيد 24 نقطة.