جمهور الأهلي يشجع لاعبيه قبل مباراة المريخ: "بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح".. صور

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الأهلي على استقبال لاعبي الفريق بالهتافات الحماسية فور نزول الفريق أرض ملعب الأهلي والسلام لإجراء عملية الإحماء قبل مباراة المارد الأحمر ضد المريخ السوداني والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وردد جمهور الأهلي هتافات أبرزها: "بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح"، وهتاف "العب برجولة.. موت على الكورة أفريقيا للكبار وانت الأسطورة"، وهتاف "حارب على البطولة بروح الأبطال العب برجولة أفريقيا للكبار وأنت الأسطورة".

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة المريخ، ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي - علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - أليو ديانج - عمرو السولية- أحمد عبد القادر - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو ومحمد شريف.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها في آخر نسختين و10 مرات في تاريخه، ويأمل الأهلي في حصد نقاط المباراة الثلاث بعد التعادل سلبيا في مباراة الهلال بالسودان بالجولة الثانية والخسارة المفاجئة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الثالثة باستاد القاهرة السبت الماضي.

ويتطلع الأهلي لتقديم عرض قوى أمام المريخ السوداني، الذى بات يمتلك حظوظ التأهل للدور التالي في البطولة بعدما فاز على مواطنه الهلال بهدفين لهدف في مباراتهما الأخيرة بالجولة الثانية باستاد الأهلي وي السلام وهو الأستاد الذي يستضيف مباريات المريخ بسبب تعذره خوض مبارياته في السودان لعدم تنفيذ اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".