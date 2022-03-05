شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ينتظم في التدريبات وجلسة نبيه أبرز ملامح مران الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تدريب فريق الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة الجونة، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الـ11 من الدورى، العديد من الأحداث المهمة في مقدمتها مشاركة طارق حامد في التدريبات الجماعية وتأهيل عبد الله جمعة.

طارق حامد في تدريبات الزمالك

انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريب اليوم السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الجونة المقبل.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التى تعرض لها الفترة الماضية وكانت عبارة عن كدمة قوية فى الركبة تسببت فى غيابه عن الفريق خلال المباريات الماضية، منذ مباريات كأس الرابطة.

ووافق الجهاز الطبي للفريق على مشاركة طارق حامد في تدريب اليوم بصورة طبيعية بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي مؤخرا.

تأهيل عبد الله جمعة

اكتفى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم السبت، والذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الجونة المقبل.

وفضل الجهاز الفني للفريق منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية بعد خوضه للبرنامج التأهيلي الخاص به في صالة الجيمانيزيوم.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال مران اليوم، وقسم الجهاز الفني للزمالك اللاعبين لمجموعتين من أجل التسديد على حراس المرمى من خارج منطقة الجزاء، حيث تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على هذه الفقرة.

فيما ركز الجهاز الفني للفريق الأول على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال تدريب اليوم السبت، وعقب خوض اللاعبين التدريبات الخططية، قام الجهاز الفني بتقسيمهم إلى مجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، والتي شهدت ندية وحماسا من الجميع.

اجتماع أسامة نبيه مع اللاعبين

عقد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، السبت، بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بحضور كل من أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس.

وحرص المدرب العام على مطالبة اللاعبين بالتركيز استعدادا لمباراة الجونة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات، خاصة أن اللقاء المقبل سيكون بمثابة بروفة قوية قبل مواجهة الوداد المرتقبة فى دوري أبطال أفريقيا.

وشدد نبيه فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة تلافي السلبيات التي وقع فيها الفريق في لقاء فيوتشر السابق، واللعب بنفس الروح التي ظهر عليها اللاعبون فى اللقاء السابق.

تصعيد حارس ناشئ

قام أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتصعيد عبد الرحمن نفاد حارس مرمى فريق الناشئين مواليد 2003 لتدريب اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الجونة المقبل، وقاد أيمن طاهر تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى محمد أبوجبل ومحمد عواد وعبد الرحمن نفاد خلال مران الفريق اليوم.



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