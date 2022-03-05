شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستي يدعم الأهلي أمام المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لفريق السلة بالنادي الأهلي، على التواجد في المقصورة الرئيسية لاستاد الأهلي والسلام لمؤازرة الفريق الأحمر في مباراته ضد المريخ السوداني والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطة واحدة من التعادل مع الهلال السوداني والخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي.
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة المريخ المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد الأهلي والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي - علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو ومحمد شريف.
ويدخل الأهلي مباراة الليلة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها في أخر نسختين و10 مرات في تاريخه ، ويأمل الأهلي في حصد نقاط المباراة الثلاث بعد التعادل سلبيا في مباراة الهلال بالسودان بالجولة الثانية والخسارة المفاجئة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الثالثة باستاد القاهرة السبت الماضي.
ويتطلع الأهلي لتقديم عرض قوي أمام المريخ السوداني الذي بات يمتلك حظوظ التأهل للدور التالي في البطولة، بعدما فاز على مواطنه الهلال بهدفين لهدف في مباراتهما الأخيرة بالجولة الثانية باستاد الأهلي وي السلام وهو الأستاد الذي يستضيف مباريات المريخ؛ بسبب تعذره خوض مبارياته في السودان لعدم تنفيذ اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على خوض تجهيز لاعبي الفريق جيدا لخوض مباراة الليلة وتحدث معه بشأن الأخطاء التى ارتكبوها في مباراة صن داونز تحديدا ويأتي في مقدمتها، إهدار الفرص والتمركز الخطأ وغياب التركيز وهي الأخطاء التى تسببت في استقبال الفريق هدفا قبل نهاية اللقاء بدقائق.