شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستي يدعم الأهلي أمام المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لفريق السلة بالنادي الأهلي، على التواجد في المقصورة الرئيسية لاستاد الأهلي والسلام لمؤازرة الفريق الأحمر في مباراته ضد المريخ السوداني والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطة واحدة من التعادل مع الهلال السوداني والخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي.