الامارات | تعرف إلى راتب مدرب الزمالك الجديد فيريرا.. "بطل الدوري والكأس"

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى راتب مدرب الزمالك الجديد فيريرا.. "بطل الدوري والكأس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا لاستلام مهامه رسمياً مدرباً لفريق الزمالك المصري خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون إذ سيتقاضى 150 ألف دولار شهرياً طوال فترة التعاقد الممتدة لموسم ونصف.

وكتب فيريرا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام": "سعيد للغاية بالعودة إلى بيتي (الزمالك)"، ووجه رسالة إلى جمهور الزمالك: "شكرا لكم على رسائلكم الرائعة. أنا حقا سعيد بالعودة وأمتلك طموحات كبيرة. أراكم قريبا".

وتعتبر الولاية الثانية للمدرب فيريرا في نادي الزمالك بعدما كان قد درب الفريق في عام 2015 وقاده للفوز بالثنائية المحلية، بلقب بطل الدوري وكأس مصر.

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