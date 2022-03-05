الامارات | تتويج الفائزين بجائزة محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الفائزين بجائزة محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباق الخيل، اليوم، عن الفائزين بجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، وذلك على هامش أمسية "سوبر ساترداي" التي أقيمت في مضمار ميدان العالمي.

وتوج الفائزين الشيخ راشد دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، في حفل تضم تكريم الفائزين في فئات: أفضل حصان، وأفضل مالك، وأفضل مدرب، وأفضل فارس، وجائزة العطاء الدؤوب، إضافة إلى فئتي جائزة اختيار الجمهور، وأفضل فارس محلي، وهما الفئتان اللتان تم تحديدهما من قِبل عشاق السباق عبر التصويت الإلكتروني من خلال موقع الجائزة، علاوة على إضافة جائزة استثنائية لدورة هذا العام وهي "جائزة التميز".

وفاز الحصان السعودي "مشرف" بجائزة أفضل حصان لإنجازاته المتعددة في الفترة الماضية، أما جائزة أفضل مالك فذهبت إلى الأمير عبد الرحمن الفيصل، وتسلم تيد باوت مدير السباقات الخاص به جائزة هاتين الفئتين.

وذهب جائزة أفضل مدرب لتشارلي آبلبي من فريق "غودولفين" العالمي، وليحصد الإيطالي المخضرم فرانكي ديتوري جائزة أفضل فارس، قبل أن تمنح خيارات الجمهور المدرب السعودية سارة القحطاني جائزة التميز كأول مدربة خيول سعودية، واتبعت بمنح لقب افضل فارس محلي لأنطونيو فريزو، ولتمنح الجائزة العليا للعطاء الدؤوب لعائلة يوشيدا اليابانية.

واختتم الحفل، بجائزة "التميز"، التي تم خلالها تكريم أحد ألمع الشخصيات في مجال الخيل والفروسية، والذي ترك فيه إرثاً حافلاً بالعطاء على مدى 40 عاماً في مسيرة عالمية انطلقت منذ سبعينيات القرن الماضي، وكانت أفكاره وبصماته ودعمه سبباً جوهرياً في ازدهار هذه الرياضة وتطورها محلياً وعالمياً، في جائزة ذهبت تكريماً للراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتسلمها الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الرياضي الثقافي.

وعلق الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، على حفل الجوائز، بقوله في تصريحات صحافية: "الجائزة تترجم حرص فارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تكريم أصحاب الإنجازات في جميع المجالات، لاسيما الإنجازات الرياضية، ونعتز بما حققته الجائزة التي تحمل اسم "فارس العرب" من تأثير منذ إطلاقها في العام 2017، إلى تكريم العديد من الأسماء المميزة في رياضة الفروسية وعالم سباقات الخيل".

وأضاف: "تأتي الجائزة التي تتشرف باقترانها باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتؤكد تفوق دبي ودولة الإمارات في مضمار سباقات الخيول على الصعيد الدولي، والتي كان لسموه إسهامه الواضح في الارتقاء بها على الصعيدين المحلي والعالمي، لتتحول الجائزة عقب 5 سنوات فقط من إطلاقها إلى أحد أهم المنصات التي تحتفي بإنجازات المتميزين في هذه الرياضة التي ارتبطت بتاريخ دولة الإمارات وموروثها الثقافي والاجتماعي والرياضي، وترسّخت مكانتها كأبرز المحافل الدولية المعنية بالاحتفاء بالنجاحات والإنجازات المتميزة في هذا المجال".

بدوره، قال عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية اللواء خبير محمد عيسى العظب: "جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من موسم سباقات الخيل في دولة الإمارات، حيث نكرم من خلالها الذين أبدوا تميزاً واضحاً وحققوا نجاحات يعتد بها على مدار العام سواء محلياً ودولياً".

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