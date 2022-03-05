القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - ينتظر عشاق الكرة المصرية والعربية المباراة الهامة لفريقي الأهلي والمريخ السوداني، والتي يلتقي فيها الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر مع نظيره بطل السودان، بملعب السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضد نظيره المريخ السوداني، ستنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن مؤجلات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي مع المريخ السوداني عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، ويعلق عليها بلال علام، فيما تنقل قناة beIN Sports HD 3 اللقاء، ويُعلق عليه التونسي رؤوف خليف.

قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر قائمة الفريق في تلك المباراة والتي ضمت 21 لاعبا وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

موقف المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز الجنوب إفريقي صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط جمعهما من 3 مباريات، ويحل المريخ السوداني بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يمتلك الأهلي برصيده نقطة وحيدة، ويتذيل جدول ترتيب المجموعة الهلال برصيد نقطة وحيدة أيضا.

يذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين، ويأمل بالتتويج باللقب للعام الثالث على التوالي.