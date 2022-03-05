غيابات الأهلي أمام المريخ السوداني.. 10 لاعبين خارج مواجهة دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من اللاعبين في مباراته أمام المريخ السوداني، في لقاء مساء اليوم السبت، في مواجهة مؤجلة من الجولة الأولى لمنافسات دوري أبطال إفريقيا لنسخة الموسم الجاري 2021-2022، والتي يسعى من خلالها المارد الأحمر لحصد أول فوز بمرحلة المجموعات.

غيابات الأهلي أمام المريخ السوداني

وتضم قائمة غيابات الأهلي أمام المريخ السوداني 10 لاعبين، هم: أيمن أشرف وياسر إبراهيم بسبب إصابة الأول بآلام في الركبة، في حين يعاني الثاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، كما تم استبعاد صلاح محسن بسبب عدم تماثله للشفاء، فضلا عن محمود متولي لعدم الجاهزية، ووليد سليمان ومحمد فخري للرؤية الفنية.

كما يستمر غياب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا، بسبب الإصابة بانون وكوكا بمضاعفات فيروس كورونا ولم يتحدد موعد عودتهما حتى الآن، في حين يغيب أكرم توفيق وعمار حمدي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

قائمة الأهلي أمام المريخ السوداني

وكان موسيماني قد أعلن قائمة الأهلي أمام المريخ السوداني، والتي ضمت كل من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد نقطة واحدة، بعد خوض مباراتين، خلف صن داونز المتصدر برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، والمريخ السوداني ثانيًا برصيد 4 نقاط من مباراتين، في الوقت الذي يقبع الهلال السوداني في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.